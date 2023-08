Milano, donna di 194 chili necessita di cure sanitarie: Vigili del fuoco la calano su un toboga

Milano, 30 agosto 2023 - Nel pomeriggio gli uomini del nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale ) dei vigili del fuoco hanno soccorso una donna dal peso di 194 chili residente in via De Pretis. Secondo quanto riferiscono i pompieri, la donna necessitava di cure sanitarie e per questo, attraverso una tecnica particolare e con l'utilizzo di una speciale toboga, ossia una sorta di slitta da trasporto con bordi rialzati, hanno provveduto a calare la donna consegnandola alle cure del 118.