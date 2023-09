Domani si parla delle vasche “anti Bozzente” a Rho: incontro pubblico

Il progetto di AiPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) e Regione Lombardia per la realizzazione di vasche di laminazione nella zona di Biringhello a Rho sarà illustrato domani alle 21 nel corso di un incontro pubblico che si svolgerà nella sala convegni di Villa Burba. L’intervento, che è inserito in “Rho la città che cambia”, prevede la costruzione di vasche di laminazione lungo il torrente Bozzente nell’area di Biringhello con l’obiettivo di prevenire e ridurre il rischio idraulico, ovvero gli allagamenti di alcuni quartieri rhodensi. Ma non a tutti piace, tant’è che a luglio 2021 i proprietari dei terreni agricoli sui quali dovrebbe sorgere l’opera e che verranno espropriati avevano bloccato i tecnici intervenuti per fare delle indagini preliminari sull’area. Dopo un primo incontro pubblico che si è svolto nei mesi scorsi, ora Regione e AiPo tornano in città per riaprire il confronto. La serata sarà introdotta dal sindaco Andrea Orlandi. Al tavolo dei relatori ci saranno Gianluca Comazzi (nella foto), assessore regionale a territorio e sistemi verdi e presidente di Aipo, Roberto Cerretti, direttore vicario dell’assessorato regionale a territorio e sistemi verdi, Marco La Veglia, responsabile unico del progetto nell’ambito di Aipo. Modera la serata l’assessore comunale all’urbanistica, Edoardo Marini. Aipo realizzerà gli interventi con i fondi messi a disposizione da Regione Lombardia nell’ambito dei progetti per prevenire il dissesto idrogeologico. Il progetto prevede la costruzione di un’area di invaso, in prossimità del nodo idraulico costituito dal torrente Bozzente e dal suo canale scolmatore, con presa in corrispondenza del nodo di derivazione e restituzione delle acque laminate nello scolmatore Bozzente. Ro.Ramp.