Tai Chi, pilates, camminata Masate-Gessate, domani Festa dello sport per tutto il giorno nel piccolo borgo della Martesana. Il pubblico potrà assistere alle esibizioni degli atleti, ma anche cimentarsi con prove nelle diverse discipline. Si comincerà alle 8 nel giardino comunale di via Milano con le esercitazioni di softair, mentre dalle 9 alle 11 si terrà la famosa passeggiata tra vicini organizzata dal Parco Pane con partenza e arrivo in via Roma angolo via Venezia. Alle 14, le dimostrazioni di minibasket al parco di via Roma, per pilates (338.9829651 ) e tai chi (349.5235052 ) le prove vanno prenotate. Alle 18 il Walking lab e "Ascolta il tuo corpo".