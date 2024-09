Domani Consiglio aperto per discutere il futuro del polo industriale in crisi

COLOGNO MONZESE

Un consiglio comunale aperto per discutere della situazione di Siae Microelettronica e della sua controllata SM Optics e SM Tecno. L’adunanza straordinaria si terrà domani dalle 20. All’ordine del giorno ci sarà "l’emergenza occupazionale che sta interessando le società e una valutazione sulle prospettive di rilancio industriale di queste realtà incardinate nel tessuto produttivo della città". Oltre ai dipendenti e ai sindacati, sono stati invitati anche i manager del polo di via Buonarroti che si occupa di telecomunicazioni. Già alcune conferme hanno seguito l’invito a partecipare alla seduta, rivolto a esponenti politici di livello nazionale e regionale, proprietà e management delle realtà aziendali interessate e

rappresentanze sindacali dei lavoratori. "Fin dalla sua fondazione negli anni Cinquanta, la storia del gruppo Siae si è intrecciata con quella della nostra città - commenta il sindaco Stefano Zanelli -. Con questo consiglio comunale aperto vogliamo mettere il punto sulle prospettive occupazionali dopo mesi di interlocuzioni tra addetti, dirigenza e istituzioni".

Il Comune, insieme a Regione Lombardia e ministero, ha seguito tutte le fasi di una vicenda, che ormai da oltre un anno è in stallo tra piani industriali mai concretizzati e la mancata vendita, fino a oggi, della controllata SM a un gruppo francese del settore. "L’obiettivo condiviso è quello di un rilancio della filiera produttiva in capo a Siae, per scongiurare ogni forma di esubero o licenziamento collettivo", sottolinea Zanelli. La Regione nei mesi scorsi ha aperto un tavolo di confronto, così come il ministero delle Attività produttive. La.La.