Domani arriva Piacenza. L’Allianz non può fallire

Partita da ultima spiaggia per l’Allianz Milano che domani alle 20.30 ospiterà la Sir Susa Vim Perugia in gara-4 della semifinale scudetto. I ragazzi di coach Roberto Piazza (nella foto) devono battere gli umbri, che puntano a chiudere i conti prima di un’eventuale bella. Intanto domenica doppietta sul podio per Diavoli Rosa e Powervolley Milano che hanno conquistato un bronzo e un argento alle finali territoriali under 17 maschili e under 16 femminili.