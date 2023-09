Documento del Pgt. Mozione Pd a Peschiera Borromeo: si rinvii alla prossima legislatura

Una mozione in consiglio comunale per chiedere che il futuro Piano di governo del territorio non venga presentato prima della prossima legislatura. A protocollarla il gruppo consigliare Pd, all’opposizione dopo avere perso le elezioni contro la coalizione di centrodestra guidata da Augusto Moretti. "La nostra richiesta - spiega la capogruppo Claudia Bianchi - nasce in seguito a quanto emerso dall’ultimo consiglio comunale di fine luglio, con la dichiarazione del consigliere di “Peschiera Riparte” Marco Righini che, di fronte alla spaccatura della maggioranza avvenuta dopo la scomparsa del sindaco Moretti, rivendicava il ruolo importante che la sua lista civica ebbe nel portare alla vittoria la compagine di centrodestra, facendo precedere il tutto dalla sottoscrizione di un “accordo” tra le parti tenuto segreto per quasi due anni, chiedendo in cambio nei primi 100 giorni di governo l’adozione del Pgt redatto dalla sua lista civica quando era al governo. Ricordo che fu proprio sulla questione del Pgt che l’allora maggioranza si spaccò, la legislatura fu portata a termine grazie alla stampella di Forza Italia e, non avendo più i numeri sufficienti, il piano regolatore non venne mai portato in discussione. Tutto questo ci ha spinto a presentare la mozione che chiede esplicitamente di non procedere ". V.G.