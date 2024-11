“Diversamente comico“, ridere fa (del) bene

La Nazionale italiana comici questa sera alle 21 torna al centro culturale di Cascina Grande per la nona edizione della consueta rassegna di cabaret a scopo benefico “Diversamente comico“. Per l’occasione a Cascina Grande arriveranno Didi Mazzilli, Enzo Polidoro, Beppe Altissimi, Mago Rum, Fatti Così, Gaya Tedone, Alice e Filippo Fontana. Diversi appuntamenti per regalare momenti di allegria. Ingresso a offerta libera (minimo 10 euro). Per prenotazioni e biglietti telefonare al numero 330994671.