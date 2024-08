Diventa più facile parcheggiare. Nuovo accesso al centro commerciale

Un nuovo accesso dedicato ai visitatori che provengono da Milano per parcheggiare al centro commerciale Fiordaliso. Un intervento pensato per migliorare la viabilità. Il nuovo ingresso conduce direttamente al parking multipiano, che offre mille posti auto ed è stato progettato per garantire un’esperienza di parcheggio comoda e intuitiva, grazie anche ai facilitatori di parcheggio luminosi, che aiutano gli automobilisti a trovare rapidamente un posto libero. Il parcheggio è facilmente accessibile seguendo le indicazioni per l’ingresso Nord, situato alla rotatoria al confine tra le due città. "Abbiamo molti visitatori provenienti da Milano - spiega Andrea Inverardi, direttore del Fiordaliso - il nuovo ingresso rende più agevole l’accesso al centro commerciale, soprattutto nelle ore di punta. Il miglioramento infrastrutturale mira a facilitare l’esperienza dei visitatori". Il centro commerciale Fiordaliso offre complessivamente 7mila posti auto, distribuiti tra il parcheggio esterno, interno e multipiano.