Distrugge cinque auto parcheggiate: arrestato

Ha preso a calci e pugni cinque auto parcheggiate lungo via Venini, a due passi da viale Monza, distruggendo in una manciata di minuti parabrezza e carrozzerie. Ma l’uomo è stato notato dalla polizia, che lo ha arrestato: è un diciottenne marocchino, con precedenti. Un’azione vandalica che, sabato sera, non è sfuggita neppure a passanti e a residenti della zona: "Avevo appena parcheggiato in via Battaglia e ho visto tutto... Follia: saltava sulle auto a piè pari", una testimonianza scritta su Instagram, a commento della storia postata sulla pagina di “nolomilano“ con tanto di foto con parabrezza completamente rovinato, sfondato e pieno di crepe. Il vandalo ha colpito poco prima delle 23.30: stando a quanto emerso, di punto in bianco ha iniziato ad attaccare le macchine in sosta. Ne ha distrutte cinque, finché un’auto della polizia che stava perlustrando la zona non lo ha bloccato. Quindi per il responsabile sono scattate le manette ed è poi stato accompagnato a San Vittore. Dovrà rispondere dell’accusa di danneggiamento aggravato. Sei ore prima, in tutt’altra zona (a Cascina Merlata) due rapinatori sono invece riusciti a darsi alla fuga prima dell’arrivo della polizia. Vittima, un ragazzo di 14 anni che è stato avvicinato da due persone in via Pier Paolo Pasolini. Dopo essere stato minacciato, è stato alleggerito del portafoglio con dentro 75 euro e i documenti.

M.V.