Disperso da quattro giorni anche un pensionato

L’operaio scomparso a Trezzo sull’Adda venerdì mattina, un pensionato ottantenne scomparso nel nulla e presumibilmente inghiottito a sua volta dall’Adda a Cassano solo quattro giorni prima, una settimana nera in riva al fiume, e giornate di lavoro doppio, queste ultime, per forze dell’ordine e volontari. Se infatti l’urgenza dell’ultima ora è ritrovare traccia di Claudio Togni, scomparso dopo la caduta dalla diga Italgen di Trezzo, non sono formalmente sospese le ricerche del primo uomo, già identificato come un ottantenne della provincia di Bergamo, sparito da casa il 25 giugno scorso e la cui auto era stata trovata, il giorno dopo, a Cassano d’Adda nei pressi del fiume: da giorni il tratto fluviale cassanese era battuto dalle divise, e gli elicotteri dei vigili del fuoco perlustravano incessantemente la zona. Due famiglie in ansia, squadre di decine di uomini instancabilmente all’opera. E in entrambi i casi un ponte d’angoscia e preghiera fra la zona dell’Adda e la Bergamasca, dove vivono le famiglie in attesa. E in tutta la provincia di Bergamo si stringono ai parenti dell’operaio scomparso le principali sigle sindacali: "Ci sarà tempo per la ricerca eventuale di responsabilità e per ulteriori riflessioni. Per ora restiamo vicini alle famiglie. E manteniamo vivo l’ultimo barlume di speranza". M.A.