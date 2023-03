Dispersione La lotta passa per le imprese

Ruben

Razzante*

Il sistema delle imprese può avere un ruolo fondamentale nelle azioni di contrasto alla dispersione scolastica. Le imprese del territorio hanno l’esigenza di reperire sul mercato del lavoro figure specializzate. I giovani possono trovare la loro strada nel mondo del lavoro solo se supportati adeguatamente contribuire in maniera incisiva ai percorsi formativi con il loro bagaglio di competenze ed esperienze. Con questo spirito l’Advisory board per il Sociale di Assolombarda, presieduto da Gabriella Magnoni Dompé, ha donato anche quest’anno due borse di studio alla Cooperativa Sociale In-Presa, di Carate Brianza, a sostegno del percorso formativo di due studenti del corso per operatore meccanico. “Con In Presa -spiega Gabriella Magnoni Dompé, - vi è una collaborazione fattiva che ho voluto intraprendere per fronteggiare il fenomeno della dispersione scolastica e per rispondere all’esigenza che arriva dalle nostre imprese del territorio, di reperire sul mercato del lavoro figure specializzate. Il percorso formativo che sosteniamo ha dimostrato già una grande efficacia negli sbocchi professionali: il 79% dei diplomati ha trovato un lavoro e il 75% dei diplomati lo ha trovato entro 6 mesi. È un risultato che mi riempie di orgoglio e che dedico ai ragazzi che, anche con il nostro supporto, stanno costruendo il loro futuro”. Il corso per operatore meccanico, proposto secondo la modalità duale, offre un approccio formativo flessibile adatto a ragazzi che hanno perso anni scolastici e coerente con le esigenze imprenditoriali del territorio. Il percorso formativo si sviluppa in collaborazione con le imprese del settore che offrono la possibilità di condividere con gli studenti la loro professionalità attraverso lezioni fatte dai dipendenti delle aziende stesse. Il corso permette di formare nuove competenze e profili professionali aggiornati e facilmente collocabili nel mercato del lavoro. *Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica