Discoteca abusiva nel piano seminterrato: scatta il sequestro del locale

Milano, 15 febbraio 2025 – La Polizia di Stato ha posto sotto sequestro preventivo il locale CANTEEN di via Archimede 10 a Milano.

Il blitz

Verso mezzanotte i poliziotti sono entrati nel locale, molto affollato in quel momento, fingendosi clienti. Scesi al piano seminterrato, hanno notato persone ai tavoli e persone che ballavano mentre un dj trasmetteva musica dalla consolle vicino a un banco per la somministrazione di cocktail.

Dopo circa un’ora altri agenti, con i Vigili del Fuoco, ATS e SIAE, hanno fatto ingresso nel locale al cui interno era difficile muoversi data la presenza di circa 50 persone al piano terra e quasi 200 nel seminterrato. A tutela dell’incolumità dei presenti, considerata la criticità della situazione e valutata la reiterazione della violazione ex art 681 c.p. (“apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo”), i poliziotti di via Poma hanno proceduto al sequestro del locale.

Le violazioni

I Vigili del Fuoco, riscontrate violazioni in materia di sicurezza antincendio, hanno redatto un verbale e diffidato dall’esercitare attività di pubblico spettacolo non essendoci requisiti minimi di sicurezza. Personale dell’ATS, inoltre, ha emesso un provvedimento di chiusura/isolamento dell’attività di preparazione di somministrazione e vendita di alimenti per diverse violazioni igienico-sanitarie sino al ripristino delle non conformità.

Gli agenti della Divisione Amministrativa Sociale della Questura, infine, procederanno a contestare l’attività di Addetti ai Servizi di Controllo non autorizzata. La clientela presente al momento del controllo è stata fatta defluire regolarmente senza che si siano create turbative alcune all’ordine pubblico.