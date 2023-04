Maxi discarica di paraurti tra Buccinasco e Zibido: caccia ai responsabili

Zibido san Giacomo (Milano), 24 aprile 2023 – Decine di paraurti d'auto e di furgoni abbandonati lungo una strada tra Buccinasco e Zibido nei pressi di San Novo.

Un cimitero di avanzi di auto forse provenienti da furti o molto più probabilmente scarti di una carrozzeria i cui titolari, senza scrupoli, al posto di smaltire i pezzi d'auto regolarmente, attraverso ditte specializzate, per abbattere i costi hanno pensato di abbandonarli creando una discarica.

Furbetti che però potrebbero avere le ore contate. Come avviene spesso chi abbandona rifiuti ingombranti nelle campagne lo fa furtivamente e tentando di essere più rapidi possibili. Questo può spingere gli inquinatori a commettere degli errori, come in questo caso.

Fra i rifiuti e su alcuni azzurri sarebbero rimaste impresse lettere e numeri di alcune targhe. Le Gev, guardie ecologiche di città metropolitana intervenute sul posto dopo aver segnalato la discarica e chiesto la bonifica, che spetta al comune dove la discarica è stata realizzata o la proprietario del terreno se su area privata, hanno iniziato le indagini per risalire agli autori dello scarico.