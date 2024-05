Discarica di auto rubate o abbandonate. "È uno scempio"

Maxi discarica di mezzi rubati al confine con Milano e Rozzano, su una strada che gira intorno al Villaggio delle Rose, campo nomadi in territorio di Milano. La via attraversa tre Comuni: parte dalla frazione di Valleambrosia in territorio di Assago, passa per Rozzano-Quinto Stampi e infine sbuca nel quartiere Barona a Milano. Si chiama via Rozzano ma di fatto è una maxi pattumiera a cielo aperto. Una piattaforma ecologica abusiva verosimilmente a uso di chi vive in quel campo e dei troppi delinquenti ambientali che transitano in quella via. Nel tratto iniziale di questa strada, da via Alberelle verso la Pavese, in un prato ci sono in stato di totale abbandono almeno sei auto, alcune sicuramente di provenienza furtiva, altri abbandonate da tempo immemorabile. C’è un furgone pick-up carico di pneumatici con targa tedesca, c’è una Fiat Uno con ancora molti “pezzi di ricambio“ appetibili, come i fanali che sui siti di ricambi costano fino a 200 euro. Poi c’è un frigorifero aziendale carico di rifiuti. Proseguendo sulla strada andando verso il quartiere Barona di Milano sulla sinistra c’è una boscaglia sommersa di rifiuti e anche qui vi sono altre auto verosimilmente di provenienza furtiva.

"È incredibile quello che c’è in questa zona – raccontano le sentinelle dell’associazione parco Sud – non è possibile che nessuno intervenga. I Comuni interessati sono tre ma è facile che giochino a scaricabarile". In realtà ieri nel pomeriggio sul posto sono intervenute le Gev guardie ecologiche volontarie di Città metropolitana che hanno effettuato i controlli del caso e le segnalazioni a chi di dovere. Secondo il mappale quel territorio è in Comune di Assago e quindi almeno in quella parte spetterebbe all’amministrazione comunale la bonifica. Ma si tratta di centimetri perché spostandosi poco più in là l’intervento spetta al Comune di Milano e probabilmente in alcuni tratti anche a Rozzano. Mas.Sag.