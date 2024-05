"Discarica da ampliare? Non ci risulta"

"Aggregazione con Inzago per permettere l’ampliamento della discarica? Torniamo a ripeterlo: non ne sappiamo niente". Così in una nota l’amministrazione comunale di Pozzuolo Martesana, ormai in uscita. Le novità sul possibile ampliamento dell’impianto inzaghese chiamano in causa di nuovo Pozzuolo, per una possibile procedura di “aggregazione“ che consenta al progetto di bypassare il problema del ‘fattore di pressione’ regionale. L’altra sera, in consiglio a Inzago, la costituzione di una commissione consiliare che esamini il progetto e monitori l’iter. "Ribadiamo che l’attuale amministrazione non è mai stata contattata ufficialmente in merito al progetto. Né è mai stata invitata dall’amministrazione di Inzago a dialogare sul tema". In campagna elettorale, uno strale: "Forse qualche esponente di altra lista civica, visto il forte legame con il sindaco di Inzago, ha già preso impegni per il comune di Pozzuolo? Ci auguriamo non sia così".