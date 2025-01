Discarica abusiva in città. Chiusa la piattaforma i rifiuti restano per strada

"Abbandono di rifiuti in via Cesare Battisti, siamo pronti a collaborare con il Comune, dateci ascolto". A dirlo è il circolo di Legambiente di Novate che ha segnalato il problema dal 2021 alla precedente Amministrazione e rinnova l’appello alla nuova Giunta.

Legambiente Novate sottolinea che probabilmente la chiusura da quasi un anno della piattaforma ecologica, ha portato persone incivili a depositare rifiuti anche davanti all’entrata del sottopasso che collega via Cesare Battisti al parcheggio di via Leopardi, di recente realizzazione, ma non ancora aperto. "Nell’attesa che il 18 gennaio riapra la discarica, risollecitiamo l’amministrazione comunale a chiedere ad Amsa di pulire l’area retrostante la piattaforma, dai rifiuti riversati da persone che, quando la piattaforma non era ancora interessata dai lavori di copertura, si sono introdotte nella discarica per asportare materiale di loro interesse. Approfittando dell’attuale situazione di lavori ancora in corso, chiediamo di far effettuare una pulizia accurata, eliminando una volta per tutte anche le attrezzature utilizzate da queste persone per scavalcare il muro di cinta della piattaforma".

Tra i rifiuti abbandonati un cumulo di lastre in eternit, parzialmente ricoperto e inglobato da terra e vegetazione. Tutta la via Cesare Battisti è interessata da tempo dall’abbandono di rifiuti più o meno ingombranti, di ogni genere e il fatto che la via sia poco frequentata e non illuminata, la rende ancora più facilmente utilizzabile a questo scopo, oltre a creare problemi di sicurezza e decoro agli abitanti della via. "Proponiamo per evitare che i rifiuti possano essere trafugati e i resti abbandonati nei dintorni, di alzare il muro di recinzione della piattaforma. La zona perimetrale della piattaforma ecologica deve essere controllata giornalmente e i rifiuti abbandonati vanno recuperati: si può chiedere a Amsa effettuare questo controllo? Riteniamo che non sia accettabile che nel territorio del Comune di Novate esistano zone franche per delinquenti e incivili, con i cittadini costretti a subire questa situazione di degrado e insicurezza. Siamo disponibili a fornire il nostro apporto per affrontare questo problema, intanto continueremo a tenere sotto controllo la situazione", concludono da Legambiente Novate.