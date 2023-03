Disagio minorile: stanziati in tutto 2,7 milioni di euro

Altri 485.000 euro – in aggiunta ai 2,2 milioni di euro già stanziati – previsti per i Piani di Azione territoriali da parte delle ATS, oltre alla proroga della scadenza al 30 giugno per realizzare al meglio i percorsi e le modalità di intervento finalizzati al contrasto del disagio dei minori. È quanto prevede la delibera approvata ieri dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, Elena Lucchini. Più tempo e più risorse alle ATS, alle quali spetta il compito di predisporre interventi per il contrasto del disagio minorile. "Vogliamo farci carico delle fragilità delle famiglie e investire sulla prevenzione e sulla rimozione dei fenomeni di disagio" afferma Lucchini.