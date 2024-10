Disagio e droga, serata-incontro: "Non buttate via la vostra vita"

Famiglie toccate dal dramma che cercano di evitarlo ad altre. A Cernusco si parlerà di disagio giovanile e di tragedie che riguardano i ragazzi. In cattedra Gianpietro Ghidini (nella foto), presidente di Ema Pesciolino rosso: l’ex imprenditore bresciano ancora una volta racconterà al pubblico la storia di suo figlio Emanuele, morto per droga a 16 anni. È questa ormai la sua missione: gira il Paese da nord a sud, ovunque lo chiamino "per spronare i giovani a credere in se stessi", dice. Per lui condividere quel che è successo "è l’unica cosa da fare. Vado nelle scuole, negli oratori, nelle piazze perché non capiti più a nessuno". In 9 anni ha incontrato 400mila persone fra studenti e genitori e a tutti ricorda la notte del 24 novembre 2013, "quando Ema fece una stupidata. Alla festa di compleanno di un amico prese un “francobollo”, un acido, e con la mente annebbiata si buttò da un ponte, annegando". Per il padre, il buio e poi la rinascita con l’idea "di poter fare qualcosa di utile per gli altri".

Il dolore che non finisce mai "ma che può diventare costruttivo" sarà un tassello importante della serata organizzata dal Comune in biblioteca. Una testimonianza di vita "per ribadire l’idea che le sofferenze ci possono rendere migliori perché quello che oggi sembra farci cadere, domani può aiutarci a stare in piedi". Così Ghidini rifletterà con mamme e papà dei segnali da non lasciare cadere nel vuoto, "ma da affrontare per evitare esiti catastrofici. Perché la morte di un figlio non si può neanche descrivere. Agli adolescenti dico tutti i giorni: non buttate via la vita per un attimo". L’appuntamento con "Lasciami volare" è il 24 ottobre alle 20.45 in biblioteca (da via Fatebenefratelli). Ingresso libero. Informazioni al 392.6980781 o info@pesciolinorosso.org. Bar.Cal.