Disagi sulla S13. Raccolte già 500 firme

Mentre continuano i disagi nel settore dei trasporti e la raccolta firme ha superato quota 500, sulla scrivania del ministro Salvini è arrivata l’interrogazione parlamentare presentata dal senatore pentastellato Ivan Scalfarotto. "Da alcuni anni il servizio ferroviario e le infrastrutture della linea Suburbana S13 sono afflitti da numerose problematiche, più volte denunciate dai cittadini e dall’amministrazione comunale, ma mai risolte dalle autorità competenti. La linea S13 è ormai in una crisi gravissima, caratterizzata da continui ritardi, cancellazioni improvvise e un sovraffollamento delle carrozze insostenibile. I passeggeri segnalano che le corse quotidiane della S13 si sono trasformate in un vero e proprio incubo, con vagoni eccessivamente affollati e ritardi costanti, generando frustrazione e malcontento tra i pendolari che dipendono da questa tratta per la loro routine quotidiana. Un ulteriore problema riguarda l’attraversamento dei binari: ogni giorno centinaia di persone sono costrette a percorrerli in direzione sud per raggiungere via Roma e la zona industriale di Siziano, non essendoci strade alternative per raggiungere il posto di lavoro in sicurezza. Per questo motivo chiediamo interventi urgenti".

Questa, in sintesi, l’interrogazione di Scalfarotto. "Sono molto contenta che, accanto alle istituzioni del territorio, si siano schierate anche alcune forze politiche per dare forza alla nostra battaglia, con il supporto dei consiglieri regionali e del senatore Scalfarotto, che ci ha accompagnato in questo percorso", spiega Margherita Mazzuoccolo, assessore alle Politiche sociali. Stasera a Lacchiarella è previsto un incontro dell’Amministrazione con i pendolari e l’assessore regionale ai Trasporti Lucente.

Mas.Sag.