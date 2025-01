Disagi e polemiche tra le vie Veneto, Magenta e Trento

Lavori e disagi in corso, a Bollate, in via Veneto, piazza san Francesco, via Magenta e Trento/Milano. Da un paio di settimane il cantiere per realizzare una viabilità a misura d’uomo e di auto con la riqualificazione delle strade e alcune modifiche viabilistiche sta creando disagi ai cittadini. I lavori inseriti nel Piano opere pubbliche del Comune sono finanziati con soldi del Pnrr e hanno come obiettivo allontanare il traffico di attraversamento con alcuni accorgimenti di ingegneria del traffico, come restringimenti di corsie e piste ciclabili, "sono due gli obiettivi che vogliano raggiungere con questo progetto - dichiara il sindaco Francesco Vassallo - rendere meno incentivante l’attraversamento veicolare dei non residenti e restituire la città ai residenti, ai lavoratori, ai ciclisti e ai pedoni, rendendo le vie e le piazze più sicure, accoglienti e graziose e con indubbi benefici sulla riduzione di smog e inquinamento".

A causa dei cantieri ci sono problemi di traffico e rallentamenti sulle altre vie adiacenti a quelle interessate dai lavori, con disagi e proteste da parte dei residenti. "Ci rendiamo conto che si stanno verificando disagi importanti alla viabilità per la contemporaneità dei cantieri ma è necessario esprimere un giudizio completo solo quando le opere saranno concluse e si potranno valutare, serenamente, i risultati, dopo un primo periodo di assestamento, perché sappiamo che i cambiamenti culturali e delle abitudini quotidiane necessitano di tempo per essere metabolizzate", replica il vicesindaco Alberto Grassi che conferma che i lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma e che sono stati introdotte alcune modifiche per limitare i disagi. Modificati i tempi semaforici delle strade che si immettono lungo via Veneto per creare "un’onda verde semaforica" tra il tratto di via Veneto incrocio con via Verdi e il tratto finale di piazza San Francesco-via Cavour, prolungando il tempo del semaforo rosso nelle vie Turati e Parri. Inoltre è stata riorganizzata la svolta in via Roma per i veicoli provenienti da nord in modo da evitare che si formino ingorghi all’altezza di piazza San Francesco-via Roma.

Roberta Rampini