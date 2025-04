Disabile con la scuola a Vimercate. Gara di solidarietà per il trasporto

Aziende, negozi e cittadini in campo per permettere a un ragazzo disabile di andare ogni giorno a scuola a Vimercate, Trezzo rinnova per due anni l’accordo con i volontari per i trasporti solidali e premia gli angeli che finanziano i viaggi di tanti disabili. È uno dei "Progetti del cuore", l’associazione che gestisce il mezzo attrezzato per l’handicap donato dai benefattori, riuniti dall’Amministrazione nella corte del Municipio per un omaggio ufficiale. Per loro un attestato di gratitudine per l’amore e l’abnegazione con cui portano avanti la causa. Il Comune attraverso la polizia locale che gestisce il programma aveva lanciato l’appello e "il tessuto economico della zona ha risposto oltre ogni aspettativa". "La collaborazione tra istituzioni, terzo settore, imprese ed esercenti per uno scopo comune a beneficio di tutti, compresi i più vulnerabili, è un esempio di inclusione - dice il sindaco Diego Torri -. Questo mezzo, che sarà a disposizione della comunità per i prossimi 24 mesi è un passo concreto verso un servizio sempre più attento e senza barriere". Una premessa per esprimere "un ringraziamento doveroso agli operatori economici del territorio che con il loro generoso contributo hanno reso possibile l’iniziativa. Il piano è un modello di sinergia virtuosa, "dimostra che quando si uniscono le forze per un obiettivo comune, si possono ottenere risultati straordinari".

Applausi anche per gli agenti e per gli angeli dei "Progetti del Cuore" "sempre pronti a promuovere e organizzare iniziative di alto valore sociale". "Questo mezzo - ancora Torri - non è solo un veicolo, ma un simbolo di solidarietà e sostegno a chi ha più bisogno. Continueremo a lavorare con lo stesso spirito di collaborazione per costruire una città sempre più attenta alle necessità di tutti". La storia dello studente che ogni giorno raggiunge la Brianza grazie a loro è emblematica. Racconta lo spirito e l’attenzione di Trezzo verso i più fragili. Sono loro, giovani, adulti, anziani, al centro dei trasporti solidali che proseguiranno ancora verso istituzioni scolastiche, ospedali, lavoro. Alla cerimonia ha partecipato anche a vicesindaca Tea Geromini, sua la delega al Welfare di comunità. Bar.Cal.