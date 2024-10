Diritto alla casa, è protesta. Unione Inquilini in lotta: presidio a tutela dei fragili

Iniziative per ribadire il diritto alla casa e continuare nell’azione di tutela dei più fragili. Oggi sarà organizzato un lungo presidio, a tre mesi dallo sgombero della Casa Albergo di via Fogagnolo. "Quel giorno il profilo solidale di un’intera città è stato sfigurato dalla violenza usata come arma contro i più deboli. La casa, la sicurezza di un luogo in cui vivere in modo degno sono condizioni di cui nessun essere umano deve e può essere privato - spiega il sindacato -. Nessuno dovrebbe mai trovarsi nelle condizioni di non sapere dove dormire la notte o peggio ancora di dove far dormire i propri figli e figlie. Questo è intollerabile, è inammissibile, è indegno di una amministrazione cittadina che dovrebbe tutelare la salute e la sicurezza di coloro che vivono sul suo territorio". Dalle 15 alle 17 ci sarà un flashmob in via Croce, davanti agli uffici comunali che si occupano delle politiche abitative. Alle 17 la manifestazione si sposterà in largo Lamarmora, fino alle 19. "Vogliamo continuare a denunciare con tutte le nostre forze e con tutti i mezzi a nostra disposizione questo scempio. Vogliamo far sentire il nostro sdegno e diventare la coscienza sociale che ormai manca alla nostra città". In questi giorni, l’Unione Inquilini e i consigli di caseggiato hanno anche presentato un esposto contro l’Aler. "Il nostro obiettivo è l’apertura di trattative per garantire la difesa dei diritti degli inquilini, ma per fare una trattativa è necessaria anche la partecipazione di una controparte credibile - denuncia il sindacato -.

Non ci limiteremo ad aspettare risposte, ma prenderemo iniziative per denunciare il degrado dei quartieri". Oltre alle manutenzioni non eseguite, l’Unione Inquilini lamenta accessi agli atti negati e bollette maggiorate per i residenti degli stabili. "Aler non ci fornisce i dati relativi ai consuntivi 2021, nonostante sia un diritto previsto dalle leggi. Non dà neanche conto degli aggravi ingiustificati di spesa per gli inquilini di via Marx/Livorno in relazione alla manutenzione del verde che ammonta a quasi 800mila euro".