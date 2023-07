Diritti degli Animali a Melegnano: Meyer "Ufficio in ogni Comune"

Da 35 anni nel mondo del volontariato e dalla parte degli animali, Edgar Meyer è presidente dell’associazione Gaia Animali&Ambiente, nonché portavoce di Diamoci la zampa. Dopo aver lavorato nello staff dell’assessorato al territorio della Provincia di Milano, in quello dell’assessorato ai Parchi del comune di Genova e nell’assessorato alla Sostenibilità ambientale di Roma, ora è responsabile dell’Ufficio per i diritti degli animali di Melegnano, aperto in Comune tutti i martedì, dalle 15 alle 19, e contattabile anche via mail all’indirizzo [email protected]

"Servirebbe un ufficio per gli animali in ciascun Comune – dice l’esperto -: questi sportelli rappresentano un interfaccia diretto coi cittadini e contribuiscono alle campagne di sensibilizzazione, ad esempio attraverso la promozione delle adozioni responsabili. Inoltre, consentono di gestire al meglio le piccole emergenze che dovessero verificarsi sul territorio, come il soccorso ad animali in pericolo". Nelle ultime settimane, grazie all’Uda di Melegnano si è prestato aiuto a un cucciolo di pipistrello in difficoltà, che è stato poi affidato a un centro di recupero. È inoltre in atto una campagna contro l’abbandono estivo degli animali; tra i prossimi obiettivi c’è il censimento delle colonie feline.

"Nel corso degli anni - prosegue Meyer - la sensibilità verso le bestiole d’affezione è cresciuta, mentre sono rimaste del tutto discutibili le condizioni negli allevamenti intensivi". Nella sua lunga militanza come animalista, Edgar Meyer si è battuto, tra l’altro, contro la tratta dei cuccioli di cane dall’Est Europa e le importazioni massicce di agnellini in concomitanza con la Pasqua.

A.Z.