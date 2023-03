Manifestazione anarchici in corso Buenos Aires: la diretta

I manifestanti, che hanno esposto il solito striscione contro il 41 bis, si trovano sul lato opposto della strada, all'angolo con via Omboni.

Una delegazione di una ventina di anarchici si è presentata al presidio per Cospito davanti alla sede di Fratelli d'Italia di corso Buenos Aires 15.

Al momento, non si sono registrati momenti di tensione né problemi al traffico di corso Buenos Aires.

''Il 41 bis è tortura, lo stato stragista non ci fa paura. Fuori Alfredo dal 41 bis, fuori tutti dal 41 bis'', alcuni degli slogan intonati dai manifestanti, che stanno distribuendo volantini e hanno ricordato al megafono il prossimo appuntamento, la manifestazione prevista sabato 4 marzo a Torino.

19:20

