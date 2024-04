Dimore storiche aperte, tour guidati

Anche Cinisello Balsamo aderisce a "Ville Aperte", in programma dal 27 aprile al 5 maggio. Il tema di questa edizione è dedicato ai percorsi, al cammino, all’attraversare concretamente i luoghi della cultura. Le trame vedono intrecciate tra loro le dimore storiche e tutti i beni culturali del territorio, veri centri aggregatori di tutte le attività. Nella visita guidata di Villa Di Breme Forno si approfondirà la figura di Lord Byron, che fu ospite a Cinisello proprio dal ministro Di Breme, per commemorare il bicentenario della sua morte con una esposizione di materiali storici bibliografici. Gli utenti Anffas diventeranno guide per i tour in Villa Casati Stampa, mentre Villa Ghirlanda sarà al centro dei festeggiamenti per i suoi 50 anni di apertura al pubblico e per i 40 anni dalla nascita della civica di musica Salvatore Licitra con mostre, concerti, laboratori e viste teatralizzate. La.La.