Il miglior panettone tradizionale? È quello del pastry chef Diego Crosara

Milano – È Diego Crosara, pastry art director, della pasticceria Marchesi 1824 di Milano il vincitore di "Artisti del panettone 2023", la competizione tra pasticcieri che premia il miglior panettone tradizionale classico senza glassa che si è svolta questa mattina a Palazzo Castiglioni nell'ambito della manifestazione "Happy Natale Happy Panettone" di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Al secondo e terzo posto si sono classificati i panettoni di Mattia Premoli della pasticceria Primula e Andrea Tortora di At Pâtissier.

Artisti del Panettone

Il pastry chef Crosara ha ottenuto il gradino più alto del podio per "aver realizzato un panettone, nel pieno rispetto della tradizione milanese, caratterizzato dall’equilibrio non solo nel gusto e nella parte aromatica ma anche nell’impasto, dall’alveolatura regolare e con una perfetta disposizione della frutta candita", spiega Sal De Riso, maestro pasticciere, campione uscente e presidente della giuria composta da un selezionato gruppo di giornalisti ed esperti.

Il Premio speciale Sportweek-Gazzetta dello Sport è stato consegnato a Giovanni Ricciardella di Cascina Vittoria di Rognano in provincia di Pavia. In gara c'erano 18 lievitati tradizionali dei più importanti pasticceri italiani: Andrea Besuschio, Luigi Biasetto, Francesco Borioli, Lucca Cantarin, Roberto Cantolacqua, Diego Crosara, Sandro Ferretti, Salvatore Gabbiano, Santi Palazzolo, Giuseppe Pepe, Mattia Premoli, Giovanni Ricciardella, Roberto Rinaldini, Paolo Sacchetti, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri, Carmen Vecchione e Andrea Zino. Sul palco per la premiazione lo chef Alessandro Borghese.

Abbinata alle iniziative di Happy Natale Happy Panettone, torna anche la mappa realizzata da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per scoprire quali sono le pasticcerie e panetterie del territorio che producono il vero panettone artigianale. Le pasticcerie sono divise tra Milano e provincia, ma ci sono anche indirizzi della Brianza e della provincia di Lodi.

Gustoso e solidale, Happy Natale Happy Panettone sostiene Fondazione Umberto Veronesi e WeWorld Onlus. In questi giorni i volontari della Fondazione hanno venduto il "Panettone per la ricerca". Il ricavato andrà a supportare il lavoro dei migliori ricercatori impegnati a trovare cure e terapie innovative per bambini e adolescenti malati di tumore.