Dieci richieste per migliorare i trasporti

Una delega a sindaca e Giunta comunale, e dieci punti sui quali si chiederanno specifici impegni da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Regione Lombardia e della Città metropolitana di Milano. Il Consiglio comunale di Zibido San Giacomo ha votato ieri una mozione proposta dalla lista civica Noi Cittadini, gruppo che rappresenta la maggioranza. "Abbiamo investito oltre 300mila euro dal 2018 a oggi – spiega la sindaca Sonia Belloli – e più recentemente, per sopperire alla carenza di autisti della società che ha l’appalto dall’Agenzia per il servizio di trasporto pubblico, abbiamo favorito una mediazione tra i tre soggetti coinvolti, riuscendo così a proporre una soluzione che ci auguriamo possa tamponare i disagi".

L’assessore alla mobilità Anita Temellini ha esposto i contenuti della mozione, precisando in premessa che "Il trasporto pubblico locale rappresenta un servizio essenziale. Uno dei problemi più rilevanti riguarda le corse saltate, che ostacolano la vita quotidiana di centinaia di persone". In sintesi si chiede di: rafforzare gli investimenti nel trasporto pubblico extraurbano, per migliorarne frequenza, affidabilità e capillarità; migliorare i collegamenti tra l’hinterland e i centri urbani; potenziare le corse durante i fine settimana; promuovere politiche di incentivazione per il personale; rivedere le tariffe dei titoli di viaggio, prevedendo ulteriori agevolazioni; rinnovare il parco mezzi con bus ecologici, capienti e dotati di tutti i sistemi di sicurezza anche per le persone con disabilità; potenziare il coordinamento tra i diversi enti responsabili del trasporto pubblico; introdurre innovazioni tecnologiche e di servizio per rendere il trasporto pubblico locale più adeguato all’utenza.

Massimiliano Saggese