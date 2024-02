Dieci euro per 10 libri. Il ricavato a Fata onlus

Un’iniziativa per promuovere la solidarietà, la lettura e dare nuova vita ai libri usati. "All you can read" è una vendita benefica per sostenere le tante attività dell’associazione Fata onlus di Cesano Boscone, che accoglie e sostiene bambini e adolescenti che il Tribunale dei Minori allontana dalla famiglia di origine per maltrattamento, violenza e gravi forme di disagio e minori inviati dai servizi sociali perché a rischio marginalità e devianza. Oggi, dalle 10 alle 18, nella Sala lettura al piano terra della biblioteca Villa Marazzi, si potrà acquistare una borsa e riempirla fino a 10 libri. Con 10 euro si potranno scegliere i propri libri preferiti. Il ricavato andrà a sostegno delle attività svolte da Fata onlus.