Dicembre in sicurezza. Controlli straordinari

Controlli straordinari sul territorio per garantire sicurezza stradale e presidiare supermercati e attività commerciali, molto frequentate nel periodo natalizio. “Dicembre in sicurezza” è un progetto finanziato da Regione Lombardia che prevede otto servizi per potenziare la presenza della polizia locale in città. A Buccinasco, alle pattuglie ordinarie presenti tutti i giorni fino a mezzanotte, se ne aggiungono altre tre per i servizi mirati programmati per dicembre, sia in settimana che nel weekend. Le attività commerciali saranno tenute d’occhio dagli operatori guidati dal comandante Gianluca Sivieri negli orari di maggior flusso (tardo pomeriggio) e al momento della chiusura, per prevenire furti e rapine.

Il sabato i servizi saranno svolti fino alle 4 del mattino, sia per intensificare il controllo del rispetto del codice della strada, sia per presidiare le zone industriali e commerciali. "Saranno potenziati gli accertamenti anche sui conducenti – spiega il sindaco Rino Pruiti –: vogliamo prevenire incidenti notturni dovuti all’abuso di alcol e droga". Due dei servizi straordinari sono già stati svolti lo scorso weekend: la polizia locale ha controllato oltre 200 veicoli, sottoponendo 125 conducenti ad accertamenti sull’uso di alcol e sostanze stupefacenti. Sette patenti sono state ritirate ed elevate sanzioni per altre 15 violazioni (due i veicoli sottoposti a sequestro). Gli operatori, infine, sono intervenuti su segnalazioni e richieste dei cittadini, in particolare in tema di decoro urbano e vandalismi. "Grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione – conclude il primo cittadino – continueremo a potenziare i controlli nel mese di dicembre, quando le attività commerciali vedono aumentare l’afflusso dei clienti, con maggiori rischi di furti e rapine". Francesca Grillo