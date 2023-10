"Di Rubba spregiudicato a Milano: interessi personali e allarme sociale"

"Alberto Di Rubba ha messo in atto una spregiudicata logica di utilizzo dell’ente pubblico come cosa propria, avvalendosi di consolidati intrecci societari e personali" e le altre accuse che pendono a suo carico "sono indicative di una sistematica quanto spregiudicata condotta, certamente causa di diffuso allarme sociale". Lo scrive il gup Natalia Imarisio nelle motivazioni della sentenza con cui ha condannato in abbreviato a 2 anni e 10 mesi per peculato e false fatture, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e confisca di 38mila euro, Alberto Di Rubba, nominato ad aprile amministratore federale della Lega, cioè tesoriere. Di Rubba, ex presidente della Lombardia Film Commission ed ex direttore amministrativo del Carroccio al Senato, è stato condannato in una tranche di indagine scaturita da quella sul caso Lfc, che aveva portato già ad una condanna per Di Rubba (5 anni) e per Andrea Manzoni (4 anni e 4 mesi), ex revisore contabile della Lega alla Camera (processo d’appello il 27 ottobre). Nel nuovo filone a Di Rubba e Manzoni e altri erano contestati reati fiscali, peculato (solo a Di Rubba) e bancarotta, anche a Manzoni, a processo. Al centro della nuova tranche di indagine per Di Rubba c’era anche la vicenda di peculato per la società Areapergolesi.