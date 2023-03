Deruba anziana in chiesa e spende subito 800 euro

Il ladro è entrato in azione durante la funzione religiosa, si è avvicinato alla panca dov’era seduta la donna e le ha preso la borsa senza che lei se ne accorgesse. Il furto è andato in scena durante la messa mattutina all’interno della chiesa di Santa Maria del Suffragio, in corso XXII Marzo. Attorno alle 9.30 di domenica, un’ottantacinquenne si è accorta che qualcuno le aveva portato via la borsa con documenti d’identità, carta di credito e 150 euro in contanti. Poco dopo, le sono arrivate sul cellulare le notifiche di due acquisti fatti con la sua tessera elettronica: il ladro ha comprato in pochi minuti una collana del valore di circa 800 euro e due stecche di sigarette. Alla derubata non è rimasto altro da fare che chiamare il 112 e attendere l’intervento degli agenti delle Volanti, che hanno raccolto la sua denuncia e avviato le indagini per risalire all’autore del furto.