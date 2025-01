Derby: gara di solidarietà fra gli ultras di Inter e Milan

Milano, 31 gennaio 2025 – L’esito della partita sul campo resterà incerto fino all’ultimo (o quasi), anche se l’Inter appare nettamente favorita sul Milan. Domenica 2 febbraio, però, si giocherà anche un derby fuori dal terreno di gioco, ed è quello della solidarietà. Il cui risultato è già scritto: un bel pareggio nel segno del cuore e delle buone azioni.

L’iniziativa

Domenica pomeriggio, a San Siro, prima del derby Milan-Inter, alle 14, davanti al cancello 8 dello stadio, si svolgerà il Derby della Solidarietà: gli ultras delle due curve faranno a gara a chi porterà ai City Angels più beni di prima necessità per i senzatetto.

I supporter di Curva Sud (i rossoneri) e Curva Nord (i nerazzurri) si troveranno per consegnare il materiale raccolto nelle ultime settimane: si tratta, soprattutto, di prodotti per la igiene personale e altri accessori molto utili per chi si trova a vivere un momento di indigenza, obbligato – magari – a vivere per la strada.

La condivisione

Gli ultras di Inter e Milan presenti srotoleranno uno striscione con i colori delle due squadre su cui verrà scritto “Uniti per la solidarietà”.

Alla consegna del materiale, che verrà portato su furgoni che stazioneranno davanti ai ritrovi delle due curve (piazza Axum per i milanisti, il Baretto sotto la Nord per gli interisti) parteciperanno tre testimonial dei City Angels: Germano Lanzoni, l'Imbruttito che è anche la voce ufficiale del Milan nelle partite casalinghe, il cabarettista e cantante in dialetto Walter di Gemma – altro rossonero – e il comico Stefano Chiodaroli, super tifoso nerazzurro.

Ci sarà anche Mario Furlan, fondatore e responsabile dei City Angels. Le immagini di parte del materiale raccolto sono già comparse su alcuni profili social, compreso quello dei Banditi (pagina ufficiale Instagram della Curva Sud).