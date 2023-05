Solidarietà ultras: la Curva Sud Milano porta in Emilia Romagna aiuti per gli alluvionati

Milano – Gli ultras della Curva Sud Milano, i supporter più caldi del club rossonero, si mobilitano in favore delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. E sabato 27 una delegazione di tifosi sarà nei territori devastati dal maltempo per consegnare il materiale raccolto e dare una mano nelle operazioni di pulizia.

Solidarietà ultras

Questa sera, nella tradizionale riunione del mercoledì, in programma dalle 20 davanti al cancello 15 di San Siro, in piazza Axum, ragazze e ragazzi della Curva Sud raccoglieranno gli aiuti da portare in Emilia Romagna. L’annuncio è arrivato con una stories pubblicata sul profilo Instagram ufficiale dei supporter che assistono alle partite casalinghe del Diavolo dal secondo anello blu. Questi gli attrezzi che si possono portare in piazza Axum: “Stivali di gomma, pale, scope, tira acqua, spazzoloni, spugne, stracci, prodotti per pulire, sacchi immondizia grandi, carriole, pale non di plastica, picconi, cacciaviti, pinze, martelli, piedi di porco, raschia fango”.

Il materiale verrà caricato su un camion in previsione della “trasferta” nelle zone alluvionate. Sabato, infatti, una delegazione degli ultras della Sud partirà per l’Emilia Romagna in modo da dare “una mano concreta alle persone del del posto".

La raccolta fondi

L’Associazione italiana Milan Club – sempre con la Curva Sud – ha anche avviato una raccolta di fondi da destinare ai territori colpiti dall'alluvione. L’iniziativa è riservata ai club rossoneri. Tutti i gruppi partecipanti, si legge in una nota pubblicata sul sito di Aimc, “verranno menzionati sul sito internet”.

Niente Juventus Stadium

Gli ultras di Curva Sud Milano e i club aderenti all’Aimc, invece, non saranno allo Juventus Stadium per l’importante partita di domenica 28 maggio contro i bianconeri di Allegri, match che con una vittoria consentirebbe ai ragazzi di Pioli di qualificarsi per la prossima Champions League.

Il motivo? Oltre al viaggio solidale in Emilia Romagna, i tifosi organizzati rossoneri avevano già annunciato la loro intenzione di disertare la trasferta di Torino, a causa del prezzo elevato dei tagliandi per assistere al match e delle modalità di vendita dei ticket per il settore ospiti. Gli ultras milanisti in un comunicato avevano definito “folle” il prezzo di “80 euro” del “biglietto imposto dalla Juventus”, chiedendo un “tetto massimo al prezzo del biglietto dei settori ospiti” sull'esempio di quello che accade in Paesi come Inghilterra e Germania.