Depositati video sui presunti abusi sessuali

È stata depositata dagli investigatori alla Procura la nuova consulenza informatica che era stata disposta nei mesi scorsi sul caso di Leonardo Apache La Russa (nella foto) e dell’amico dj Tommaso Gilardoni, accusati di violenza sessuale dopo la denuncia di una 22enne. Con gli ultimi approfondimenti tecnici gli inquirenti sono riusciti a recuperare alcune immagini in più, in particolare qualche video, e dovranno valutare se siano utili per la definizione delle indagini, prevista tra qualche settimana. Pare, tuttavia, che non siano decisivi per lo sviluppo dell’inchiesta. Alcuni video erano già stati trovati nel telefono di Gilardoni.