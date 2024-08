Allarme Dengue, due casi sospetti nell’hinterland: scattano disinfestazioni d’urgenza a Bollate e a Novate

BOLLATE – Due situazioni di Dengue e pronte due disinfestazioni. Accade a Bollate e a Novate, al momento non è certo si tratti della stessa persona. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì 14 agosto quando Ats ha comunicato la presenza a Bollate un caso di infezione da zanzara Dengue, nella zona di piazza Madonna in Campagna.

La persona infettata, ritornata da un viaggio all’estero, sarebbe passata da Bollate a salutare alcuni amici e si sarebbe intrattenuto per qualche ora. Per questo motivo si è resa necessaria una disinfestazione d’urgenza alle 21. In caso di pioggia, sarà rimandata al 16 agosto.

La zona interessata è piazza Madonna in Campagna e per un raggio di 200 metri dalla piazza. “Invitiamo i cittadini a collaborare e a tenere chiuse porte e finestre nel periodo di intervento della ditta specializzata. Probabilmente i casi rilevati a Bollate e a Novate fanno capo alla stessa persona. Ora non è però possibile verificare e avere la certezza”, spiega il sindaco di Bollate Francesco Vassallo.

Ats ha informato poi anche il Comune di Novate di un caso non autoctono di infezione da virus Dengue nella zona di via Boccaccio, e anche qui è stato disposto un intervento di disinfestazione nel raggio di 200 metri su aree pubbliche e private. Anche in questo caso qualora arrivino piogge, la disinfestazione slitta al primo giorno utile, venerdì 16 agosto.

“È necessaria la collaborazione dei cittadini che abitano nella zona interessata dalla disinfestazione e degli amministratori condominiali per rendere accessibili al personale incaricato della disinfestazione le pertinenze esterne, giardini, orti, cortili, piazzali e terrazze, al fine di effettuare gli interventi necessari”, spiega il sindaco di Novate Gian Maria Palladino.

I trattamenti verranno eseguiti nelle vie Boccaccio, Parini, Pascoli, XXV Aprile, tratto da via Carducci a via Boccaccio, via Leopardi, tratto da via XXV Aprile a via Cornicione inclusa area di cantiere e aree esterne di pertinenza del plesso scolastico “Montessori”, via Tasso, via Giusti, via Alfieri, via Petrarca, via Ovidio, via Cavalcanti, via Piave, terreno non edificato compreso fra la sede autostradale e via 4 Novembre e pertinenze autostradali ricomprese nella zona identificata.