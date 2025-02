Degrado nei mercati scoperti nelle vie del centro. Nel mirino del Municipio 1 le bancarelle di Papiniano

Milano – I mercati scoperti in centro finiscono nel mirino del Municipio 1. Parliamo delle aree con bancarelle nelle vie Cesariano, San Marco, Papiniano, Porta Nuova, Calatafimi, Largo Quinto Alpini e, appena fuori dalla Cerchia dei Bastioni, in via Crema e a Pagano. La Giunta del “parlamentino", presieduta da Mattia Abdu, in una delibera, lancia la seguente proposta sul fronte della disciplina e dei controlli dei mercati: “Di rilevante interesse risulta la possibile reintroduzione in ciascuno dei mercati comunali la figura del “Vigile di mercato”, integrando anche quanto già sperimentato in passato”.

Uno dei mercati “problematici“ del centro: quello di Papiniano (Foto Ansa/Canella)

Il Municipio 1 pensa a “una figura riconosciuta e specificamente assegnata a ciascuno dei mercati che mira a garantire – in ottica collaborativa e preventiva – un monitoraggio costante e permanente sul singolo mercato per meglio affrontare i diversi problemi emersi e comuni a tutti i mercati a prescindere dalle singole specificità: ad esempio, il rispetto della normativa commerciale, il contrasto all’abusivismo, il controllo del corretto smaltimento dei rifiuti e della pulizia a fine operazioni, della sosta non disciplinata nei pressi del mercato e l’attenzione alle segnalazioni dei cittadini”.

Ma il documento indica anche specifiche criticità da affrontare e risolvere: dall’eccessiva concentrazione di banchi (“risulta necessaria una collocazione dei banchi ad adeguata distanza uno dall’altro, con aree di rispetto a contorno”) alla sicurezza a rischio per i cittadini (“serve un’adeguata presenza di “vie di fuga” da segnalare specificamente”). La delibera, inoltre, apre un focus sulla situazione del mercato di viale Papiniano, segnalando in particolare “un numero eccessivo di banchi”. La soluzione proposta dal “parlamentino“ è la seguente: “In connessione con i punti di cui sopra, opportuna appare la riduzione dei banchi – peraltro già in parte in attuazione nella linea di non prevedere nuove assegnazioni in caso di abbandono – prevedendo invece ampliamenti delle aree ai singoli già assegnatari (la problematica si pone in specie per viale Papiniano, la cui dimensione appare tuttora eccessiva)”.

Nel provvedimento c’è anche un consiglio per migliorare il rapporto tra ambulanti e clienti: “Ferma la necessità di controllo della esposizione di prezzi adeguatamente comprensibili ai consumatori, risulta opportuna una definizione concordata con gli operatori delle modalità di esposizione dei prezzi”.