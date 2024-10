Deejay Ten Milano 2024: percorso, orari, Village e strade chiuse

Milano, 13 ottobre 2024 – Tuta, tshirt e scarpe da ginnastica: Milano è pronta a mettersi in moto con la tappa finale della Deejay Ten 2024: dopo Torino, Bari, Viareggio e Treviso, la corsa itinerante non agonistica arriva come da tradizione nel capoluogo lombardo. Una mattinata di sport e divertimento in compagnia di Radio Deejay: insieme a Linus, alcuni tra gli speaker più amati della radio, tra cui Matteo Curti, Trio Medusa, Diego Passoni, La Vale, Vic e Gianluca Gazzoli. Ecco tutte le informazioni.

Dopo vent’anni, la Deejay Ten torna sui percorsi delle prime edizioni nella città meneghina. Due le proposte: da 10 e da 5 chilometri, la prima rivolta ai superiori di 16 anni e la seconda aperto a tutti. I colori delle maglie della tappa milanese 2024 sono il giallo fluo per il tragitto da 10 e il rosa per quello da 5 chilometri.

5 CHILOMETRI

Partenza da via Achille, piazzale Angelo Moratti. Dopo aver superato lo start ed essersi lasciati alle spalle lo Stadio Giuseppe Meazza, i runner si dirigeranno verso piazzale dello Sport per imboccare viale Federico Caprilli, delimitato da una lunga parete di suggestivi murales colorati. Costeggiato l’Ippodromo di San Siro, si girerà in direzione di piazzale Segesta. Qui il percorso prosegue attraverso via Simone Stratico in direzione di via Harar per ritornare nei pressi dello Stadio Giuseppe Meazza. A questo punto, i runner imboccano la strada del ritorno e attraverso via Federico Tesio, tornano al punto di partenza dove tagliano il traguardo in via Achille (parcheggio A, B, C dello Stadio San Siro).

Deejay Ten Milano 2024, il percorso di 5 chilometri

10 CHILOMETRI

Partenza da via Achille, piazzale Angelo Moratti. Dopo aver superato lo start ed essersi lasciati alle spalle lo Stadio Giuseppe Meazza, i runner si dirigeranno verso piazzale dello Sport per imboccare viale Federico Caprilli, delimitato da una lunga parete di suggestivi murales colorati. Costeggiato l’Ippodromo di San Siro, si girerà in direzione di piazzale Segesta. Qui il percorso prosegue attraverso via Simone Stratico in direzione di via Harar verso via Cascina Bellaria, dove costeggia il parco Aldo Aniasi (ovvero il Parco di Trenno). Una volta svoltato in via Lampugnano, inizia il percorso a ritroso che, passando per via Eugenio Montale, via Ippodromo e via Pinerolo, porterà i runner all’arrivo in via Achille (parcheggio A, B, C dello Stadio San Siro).

La partenza è prevista per tutti alle 9 da via Achille, piazzale Angelo Moratti. I runner percorreranno tutti insieme una parte di tragitto per poi dividersi in base al tipo di gara scelta.

Il Deejay Village è stato allestito al parcheggio Bus dello Stadio San Siro, vicino alla fermata della Linea M5 (Lilla, fermata San Siro Stadio). Qui è possibile richiedere informazioni e ritirare pettorale e maglia, questa mattina, dalle ore 7.00 alle 8.30. Ma anche incontrare i talent della radio, prepararsi alla corsa a ritmo di musica con il riscaldamento muscolare proposto dal palco centrale e partecipare alle svariate attività offerte agli stand degli sponsor.

Per consentire lo svolgimento della corsa, molte strade vengono chiuse al traffico veicolare dalle 9 alle 13 circa.

5 CHILOMETRI : via Achille / piazzale Angelo Moratti (partenza), piazzale dello Sport, viale Caprilli (km 1), via Gignese, via Gavirate (km 2), piazzale Segesta, via Stratico, via Palatino (km 3), via dei Rospigliosi, piazza Axum, via Dessiè, via Harar (km 4), via Tesio, via Achille (arrivo Parcheggio A, B, C Stadio San Siro)

10 CHILOMETRI: via Achille / piazzale Angelo Moratti (partenza), piazzale dello Sport, viale Caprilli (km 1), via Gignese, via Gavirate (km 2), piazzale Segesta, via Stratico, via Palatino (km 3), via dei Rospigliosi, piazza Axum, via Dessiè, via Harar (km 4), via Novara, via Cascina Bellaria (km 5, 6), via Gorlini, via Lampugnano (km 7), via Montale (km 8), via Ippodromo, via Pinerolo (km 9), via Harar, via Tesio, via Achille (arrivo Parcheggio A, B, C Stadio San Siro).

Dalle 8:30 alle 12 deviano alcune linee di superficie Atm.

Tram 16. Non fa servizio tra Segesta M5 e il capolinea di San Siro Stadio M5. In alternativa usate M5. Fa normale servizio Monte Velino e la fermata Segesta.

Bus 49. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra via Morgantini/via Civitali e via Novara/via S. Elena. Passa per via Morgantini e via Novara.

Bus 64. Fa normale servizio tra il capolinea di Lorenteggio e la fermata via Novara/via San Giusto. Poi continua su via Novara, via Sant’ Elena, via Marx, via Pio II e riprende il normale percorso da via San Giusto verso Lorenteggio. Non fa servizio tra via Novara/via San Giusto e Bonola M1.

Bus 78. Verso via Govone devia e salta le fermate da via Novara/via San Giusto a via Ippodromo/via Diomede. Verso Bisceglie M1 devia e salta le fermate da via Patroclo/via Bisanzio a via Novara/via San Giusto. Non passa per via Harar e via Pinerolo.

Bus 80. Si divide in due tratte separate.

Tratta De Angeli-via Novara/via San Giusto. I bus fanno normale servizio tra il capolinea De Angeli M1 e la fermata via Novara/via San Giusto. Poi proseguono per via Novara e via Sant’Elena. Da qui ripartono verso De Angeli passando per via Marx e via Pio II.

Tratta Molino Dorino-via Togni/Romanello. I bus fanno normale servizio tra il capolinea Molino Dorino e la fermata via Togni/via San Romanello. Non proseguono per piazza Madonna della Provvidenza, ma deviano in via Chiostergi e fanno capolinea in via Piccoli. Da qui ripartono verso Molino Dorino.

Non passano tra le fermate di via Togni/via San Romanello e via Novara/via San Giusto.

Bus 98. In entrambe le direzioni devia e salta le fermate tra via Morgantini/via Civitali e il capolinea di Lotto M1 M5. Passa per via Morgantini, piazzale Selinunte, via Maratta, via Vodice, piazzale Zavattari e viale Migliara.