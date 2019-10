Milano, 11 ottobre 2019 - A Milano la 15esima edizione di Deejay Ten, la corsa non competitiva promossa da Radio Deejay che domenica 13 ottobre dà appuntamento a tutti in Piazza Duomo alle ore 9.30 per un percorso che toccherà gli snodi nevralgici del centro di Milano. Per questo domenica, dalle 8 alle 12.30 circa, Atm ha previsto modifiche per diverse linee di superficie, in modo da permettere il passaggio della corsa.

Tram deviati

TRAM 1. In entrambe le direzioni devia tra Repubblica M3 e v.le Certosa passando per v.le Monte Santo, Garibaldi FS M2 M5, Monumentale M5, Cenisio M5, p.za Diocleziano e p.za Firenze. Non passa da Turati M3, Montenapoleone M3, Cordusio e Cairoli M1, Cadorna FN M1 M2, p.za Virgilio, via V. Monti, via Pagano, c.so Sempione.

TRAM 2. Fa servizio tra p.le Negrelli e Duomo M1 M3 (via Cantù) e tra Baiamonti e Bausan. Non passa da Cordusio M1, Lanza M2, via Montello.

TRAM 4. Fa servizio tra Parco Nord (Niguarda) e Monumentale M5. Non passa da Lanza M2 e Cairoli M1.

TRAM 10. Fa servizio tra Lunigiana - Monumentale M5 e p.za 24 Maggio - Segesta M5. Non passa da via Procaccini, c.so Sempione, via Pagano, V Alpini, Conciliazione M1.

TRAM 12. Fa servizio tra Roserio - Cim. Monumentale e tra Molise - Duomo M1 M3 (p.za Fontana). Non passa da via Bramante, Lanza M2, Cordusio M1 e via Albricci.

TRAM 14. Fa servizio tra Lorenteggio - Duomo M1 M3 (via Cantù) e tra Cimitero Maggiore – Cimitero Monumentale. Non passa da via BramanteLanza M2, Cordusio M1.

TRAM 16. Fa servizio tra S. Siro Stadio M5 - P.ta Genova FS M2 e Monte Velino - Molise.

Non passa da c.so Magenta, Duomo M1 M3, Cordusio M1.

TRAM 19. In entrambe le direzioni devia tra via Nino Bixio e via Mac Mahon passando per P.ta Venezia M1, v.le Vittorio Veneto, Repubblica M3, v.le Monte Santo, Garibaldi FS M2 M5, Monumentale e Cenisio M5 e p.za Diocleziano. Non passa da 5 Giornate, P.ta Vittoria, via Larga, via Albricci, Duomo M1 M3, Cordusio M1, via Meravigli, via V. Monti, p.za VI Febbraio, Domodossola M5, p.za Firenze, via Bartolini, p.za Prealpi.

Bus deviati

BUS 50. Fa capolinea in via Boccaccio (Cadorna FN M1 M2). Non passa da Cairoli M1.

BUS 57. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e l.go Medici. Non passa da Lanza M2 e Cairoli M1.

BUS 58. Fa servizio tra Baggio e via Carducci (Cadorna FN M1 M2).

BUS 61. In entrambe le direzioni devia tra c.so Monforte/Mascagni e via Cimarosa passando per via F. Sforza, via Molino delle Armi, c.so Genova, Sant’Ambrogio M2, Cadorna FN M1 M2, Conciliazione M1 e c.so Vercelli. Non passa da piazza Cavour, Lanza M2, Cairoli M1 e Cadorna M1 M2, Pagano M1.

BUS 67. Fa servizio tra via Scanini e via Sardegna/p.za Piemonte. Non passa da Wagner e Conciliazione M1.

BUS 68. In entrambe le direzioni devia tra P.ta Vercellina e via Albani passando per Baracca, c.so Vercelli, De Angeli M1, v.le Bezzi, v.le Murillo e via Silva. Non passa da Conciliazione e Amendola M1.

BUS 94. Fa servizio tra P.ta Volta – Repubblica M3 e via Carducci (Cadorna FN M1 M2) - via V. di Modrone.