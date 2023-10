“Decidilo tu” a Pioltello: 30 idee al foto finish

C’è tanto per le donne nei progetti in corsa per “Decidilo, tu”, il bilancio partecipato che il prossimo weekend assegnerà a tre idee vincitrici 300mila euro per realizzarle, 100mila a testa. Dalla casa per mogli e fidanzate maltrattate, al camper della salute per prevenire il cancro e cancellare la povertà sanitaria. Una sensibilità evidente per tutti i problemi dell’universo femminile. Ma c’è molto più di una proposta anche per rendere meno spigolosa la quotidianità al Satellite, il quartiere multietnico che fa di Pioltello un laboratorio perenne di integrazione. Una sfida giornaliera raccolta da istituzioni e famiglie e per vincere la scommessa si punta anche sui suggerimenti della gente. La rosa dei 30 finalisti divisi in tre aree tematiche - Giovani, No-profit e Sostenibilità - è stata decisa da 9.400 preferenze, 14 le iniziative scartate, fra le quali il parcheggio dell’amore che aveva fatto discutere nei mesi scorsi. Il 14 e 15 ottobre, alle urne andranno residenti e city-user, lavoratori, studenti e amanti della città in arrivo anche da fuori. Tutte le indicazioni in lizza "evidenziano il desiderio di vedere riqualificati e valorizzate ambiti e spazi comunali, puntano a un potenziamento delle strutture sportive, oppure chiedono di realizzare luoghi dove socializzare e coltivare le proprie passioni", spiega il vicesindaco Saimon Gaiotto, con delega alla partita.

È arrivata così agli sgoccioli la fase conclusiva del piano, alla seconda edizione, la prima aveva anticipato il Covid. Sono gli ultimi giorni di campagna elettorale a caccia di consenso in piazza e in rete. Gruppi, associazioni e singoli hanno organizzato eventi di presentazione, incontri, volantinaggio porta a porta e tutto quel che serve a spuntarla. Chi si è perso gli appelli, può consultare tutto sul sito decidilotu.it

Barbara Calderola