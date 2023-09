Decibel, il Pgt aumenta i limiti. Preoccupati i residenti:: "Vogliamo vivere tranquilli"

Seguro dice no all’aumento di rumore con una raccolta di firme. La petizione promossa dalla lista civica Oltre, Forza Italia e Lega è già stata sottoscritta da un centinaio di residenti contrari all’aumento delle emissioni acustiche della centrale Terna di via Edison nella frazione di Settimo Milanese. "Il nuovo Pgt approvato dalla giunta di centrosinistra e il piano di classificazione acustica prevedono un nuovo ‘regalo’ alla centrale Terna che potrà aumentare le soglie di rumore diurne e notturne: di giorno il limite salirebbe da 55 a 65 decibel, di notte da 45 a 55 – afferma il consigliere Ruggiero Delvecchio –. Tutto questo a scapito di coloro che abitano nei dintorni, che vedrebbero ulteriormente minata la loro tranquillità". Per dare voce ai residenti le forze politiche hanno allestito un banchetto e l’affluenza, in poche ore, è stata elevata a testimonianza del fatto che la questione rumore per chi abita accanto alla centrale Terna è molto sentita. "Sono venuti a trovarci tanti cittadini per chiederci spiegazioni di quello che sta accadendo e per manifestarci la loro preoccupazione – conclude Delvecchio –. Ora presenteremo un’osservazione, supportata dalle numerose firme raccolte, in vista dell’approvazione definitiva del Pgt per invitare la giunta a tornare sui propri passi e a rivedere una decisione che non è certo nell’interesse dei residenti che meritano di vivere in tranquillità". La sindaca Sara Santagostino spiega che il piano acustico non è ancora stato approvato definitivamente, "si tratta di un’adozione, il piano acustico è un allegato del Pgt e c’è tempo fino al 6 ottobre per presentare le osservazioni". Ro.Ramp.