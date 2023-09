Debutta il plesso Satellite di Bresso: Strada pedonalizzata

Debutto per la "Scuola Satellite" di via Lurani, che ospiterà per quest’anno scolastico i 270 alunni, suddivisi in 13 classi, della elementare pubblica "Papa Giovanni XXIII" di via Bologna. Questa mattina, per la prima volta, i bambini e le bambine entreranno nelle nuove aule allestite al secondo e terzo piano del caratteristico edificio a "L", adattati nel corso dell’estate per essere una vera e propria scuola istitutiva statale: vi resteranno fino alla prossima estate, quando termineranno gli intensi lavori di riqualificazione dello storico plesso scolastico di via Bologna. Intanto, nei giorni scorsi sono state collocate sia le tre bandiere sui pennoni, davanti alla porta di ingresso sul lato di via Lurani, sia la scritta indicante il nome della scuola cittadina. Ma non solo: una parte del parcheggio interno dell’edificio comunale è stato recintato, diventerà il cortile della nuova scuola. Visto che il cancello di ingresso al plesso didattico è situato in via Marconi, il Comune ha deciso di chiudere al traffico il tratto della stessa via Marconi, tra le vie Confalonieri e Lurani, nelle ore dell’entrata mattutina (dalle 8 alle 9) e dell’uscita pomeridiana (dalle 16 alle 17) per tutti i giorni del calendario scolastico 202324: i 100 metri di strada diventeranno pedonali per la sicurezza dei piccoli e dei loro familiari.