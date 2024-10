Davide Piccinali scomparso da Milano: sono ore di apprensione per la famiglia di un medico 39enne

Milano, 5 ottobre 2024 – Sono ore di apprensione, a Milano, per la scomparsa di Davide Piccinali, 39enne medico specializzando all’ospedale San Raffaele. La famiglia e gli amici hanno lanciato diversi appelli via social alla ricerca di qualcuno che possa averlo visto.

Piccinali, che si è laureato in medicina a Brescia quattro anni fa, non dà più notizie di sé da giovedì 3 ottobre, il 4 ottobre non si è presentato al lavoro. L’uomo vive in zona via Padova – Parco Trotter, è di corporatura esile, ha i capelli e la barba folta tendenti di colore castano chiaro, tendenti al rosso e gli occhi grigio azzurri.

Non si sa come fosse vestito il giorno della scomparsa, potrebbe avere con sé il telefono (che però risulta spento) e i documenti. Gira spesso in bicicletta. La famiglia è molto preoccupata e teme possa essergli accaduto qualcosa. Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell’ordine al 112, associazione Penelope Lombardia al numero 380 7814931.