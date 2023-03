Davide Donadei: "Derubato fuori da un locale a Milano”. Il racconto choc su Instagram

Davide Donadei (Foto Instagram)

Milano, 20 marzo 2023 – Momenti di paura, a Milano, per Davide Donadei.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip – uscito dalla Casa più spiata d’Italia lo scorso 10 marzo - è tornato alla vita di tutti i giorni, ma anche molto attivo sui social. Dopo aver confessato ai suoi follower di aver incontrato la sua ex fidanzata Chiara Rabbi per avere un chiarimento definitivo, Donadei ha postato delle storie su Instagram in cui ha raccontato di essere stato vittima di un furto, fuori da un locale nel centro di Milano.

"Ragazzi a Milano mi hanno fregato la mia collana d’oro”, ha esordito l’ex gieffino ed ex tronista di ‘Uomini e Donne’. E ha continuato: “Vi spiego brevemente. Non voglio fare queste storie per fare la vittima. Ieri fuori da un locale quattro ragazzi mi hanno aggredito prendendomi in giro. Più che aggredito, spintonato, mettiamola così. La situazione dopo pochi attimi si è subito tranquillizzata”.

Ma al momento del fatto, nonostante il grosso spavento, Davide non si è accorto del furto e ha realizzato solo in seguito cosa volessero davvero quei ragazzi: “Oggi stavo parlando di questo piccolo inconveniente con Alessandro. Cosa è successo, alla fine del racconto lui mi ha chiesto: “Ma avevi la collana d’oro?”. E io dico: “Sì!”. Ragazzi mi hanno fregato la collana d’oro. Però sono stati bravi. Vi dico che sono stati bravi”.

Davide Donadei è nato a Parabita, un comune in provincia di Lecce, il 31 marzo 1995. A sedici anni ha iniziato a lavorare come cameriere in un ristorante che successivamente, con il tempo, è risucito a prendere in gestione. Nel 2020 il giovane ha debuttato nel mondo della televisione. Ha partecipato come tronista al programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’ e qui si è innamorato di Chiara Rabbi, una giovane corteggiatrice con la quale ha scelto di uscire dal programma. La relazione tra i due giovani è durata più di un anno e mezzo fino a quando la coppia si è separata nel luglio 2022. Il 17 dicembre 2022, Davide è tornato in televisione unendosi al cast della settima edizione del Grande Fratello Vip, iniziata a settembre.