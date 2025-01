Database unico per il comando di Polizia locale

Un comando più organizzato ed efficiente attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi. È uno degli obiettivi del 2025 pensato per rafforzare il presidio territoriale e la sicurezza urbana. Si inizia dal processo di informatizzazione che entra ora nel vivo. La sede di via Volontari del Sangue, infatti, avrà un unico database per le attività di infortunistica stradale, centrale operativa e polizia giudiziaria, che permetterà non solo di migliorare la qualità degli atti, ma anche di avviare la mappa del rischio, utile strumento per programmare le attività a seguito delle analisi delle criticità.

"Lo scorso anno abbiamo ottenuto grandi risultati, frutto dell’impegno e dell’enorme lavoro, spesso silenzioso, degli agenti che ringrazio per il loro quotidiano impegno, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine e i vigili del fuoco", commenta il sindaco Roberto Di Stefano.

Il 2024 ha registrato oltre 4.500 interventi notturni e 8.500 persone controllate. Sono state rilevate circa 33mila violazioni al codice della strada, tra cui 2.454 a tutela delle fasce più deboli, trovati 218 conducenti senza assicurazione, 329 per omessa revisione e sono stati sequestrati 237 veicoli, mentre ne sono stati rimossi 989. Le violazioni ai regolamenti comunali hanno portato a 598 verbali, quelle in materia di rifiuti 225 e 8 persone sono state arrestate dai ghisa che hanno eseguito anche una misura cautelare a seguito di attività investigativa (3 per spaccio, 4 per rapina, 1 per incendio). Sono state indagate in stato di libertà 191 persone e sono stati effettuati 955 servizi nei parchi cittadini, che hanno portato a 111 daspo urbani e a 78 violazioni amministrative per stupefacenti. Per quanto riguarda l’attività amministrativa sono state 2.235 le pratiche trattate dal comando sestese. La.La.