Danza del ventre e tè marocchino

Un pomeriggio tra danza del ventre e té marocchino. Si presenta così l’iniziativa di oggi alle 15.30 al Centro socioculturale Coop, nella galleria di via Repubblica. È un incontro dedicato alla scoperta della danza del ventre con l’insegnante Alessia Mauri, in compagnia di dolci e té tipici del Marocco. L’iniziativa è gratuita, aperta a tutte le donne, a cui si raccomanda di portare un foulard o pareo e un abbigliamento comodo. L’iniziativa è organizzata con l’azienda consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale, Hub Novate e progetto Sai.