Danni per maltempo, Carrara fa causa

Carte bollate sul caso della villetta danneggiata dal maltempo. La vittima Luisa Carrara passa alle vie legali contro il Comune e in suo aiuto interviene l’associazione di consumatori Libas. "Non comprendo come l’amministrazione comunale possa dichiarare che l’albero di sua proprietà non ha arrecato i danni da me descritti – spiega Luisa Carrara–. Non può essere una risposta dell’ufficio Assicurazione perché tale ufficio è in possesso dallo scorso luglio di tutta la documentazione fotografica e della comunicazione del danno subito (debitamente protocollati). Sicuramente non può essere una dichiarazione dell’ufficio tecnico che si è occupato della rimozione dell’albero comunale caduto e dell’abbattimento conclusivo del mio albero di cui è ben visibile nel mio giardino il tronco rimasto. I danni sugli altri alberi sono ben visibili. Ho prodotto all’assicurazione del Comune il preventivo e la fattura della sostituzione del lampione".