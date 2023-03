Il dramma e la lotta di Daniele "Forza nostro campione tutta Rozzano è con te"

di Massimiliano Saggese

Un colpo all’improvviso e la città si è fermata per pregare per i campione cresciuto nel quartiere Aler che lotta fra la vita e la morte. Daniele Scardina colto da malore e finito in ospedale in codice rosso. È stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cervello alla Clinica Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni restano gravi, ma stazionarie.

Ieri girando nella “sua“ città, i volti erano tristi. Ovunque. Nei bar, nei circoli, negli uffici, "perché Daniele è uno di Rozzano che ce l’ha fatta. A suon di cazzotti “buoni“", sorride un ragazzo. E ora che “King Toretto“ sta male, sta male tutta la città.

"Il nostro campione, Daniele Scardina, a causa di un malore dopo un allenamento è in gravi condizioni – sono le parole del sindaco Gianni Ferretti –. La tua città, Rozzano, è tutta con te. Forza campione. Vinci ancora. Non mi spiego come possa essere accaduto un dramma così grave a Daniele, un ragazzone pieno di salute, un grande campione che abbiamo imparato tutti a stimare e a cui vogliamo tutti bene. Per me è come un figlio, mi auguro che esca presto da questa situazione".

Intanto sui social si è scatenata una vera e propria ondata di messaggi e preghiere per Toretto. Sono migliaia i messaggi e i post sulle varie pagine social dedicate a Rozzano e ai comuni vicini.

Il trapper Sfera Ebbasta, pure lui di queste parti, su Instagram ha scritto: “Forza Bro!“. "In queste ore pensiamo al nostro amico e campione Daniele Scardina, il nostro “King Toretto“. Forza Daniele, sei tenace e coraggioso! Ti aspettiamo per allenarci insieme, i guantoni sono già pronti", lancia il messaggio la Cooperativa rozzanese “Il Balzo“, a corredo di una fotografia che immortala un gruppo della cooperativa con al centro il campione.

E commovente è il messaggio dei ragazzi di Area 51, quelli di Gennaro Speria alias “Genny Lo Zio“: "Preghiamo tutti per te campione, ti aspettiamo per abbracciarti".

"Tutta Rozzano, tutta la città sta vivendo dei momenti che ci stanno mettendo alla prova perché Daniele è figlio di questa città. Daniele incarna il sogno italiano di avercela fatta ma soprattutto il sogno di tanti rozzanesi – si aggiunge Marco Macaluso, presidente del Consiglio comunale e amico d’infanzia di Scardina –. Siamo vicini a Mariella a Gio a suo fratello. Ci auguriamo che presto Daniele possa indossare la cintura di campione per aver vinto la sua battaglia personale. Tutta Rozzano è con te".

E anche il direttore del festival latinoamericando di Assago, Fabio Messerotti, che ha ospitato Scardina in diverse occasioni, è incredulo: "Un ragazzo sorridente con una forza straordinaria, lo aspettiamo qui per riabbracciarlo". Speriamo presto.