Daniela Santanchè, il tribunale dispone il fallimento di Ki Group: il ruolo della ministra e del suo ex compagno

Milano – Il tribunale fallimentare di Milano ha disposto la liquidazione giudiziale, ossia il fallimento secondo le vecchie procedure, di Ki Group srl, società di cibo bio che era guidato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, poi uscita dalla compagine societaria. I giudici hanno accolto la richiesta della Procura di Milano respingendo la richiesta della società per l’ammissione al concordato semplificato.

L’ex compagno della ministra

La richiesta della società guidata da Giovanni Canio Mazzaro, ex compagno di Santanché, si basava su un piano di risanamento fondato sull’acquisto degli asset da parte di Bioera (società che controlla Ki Group Holding e della quale Santanchè è stata in passato presidente e nella quale ha avuto un ruolo operativo fino al 2022). Ma – dicono i giudici – la stessa Bioera è entrata in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico che rende probabile la crisi. Da qui la decisione di procedere alla liquidazione di Ki Group.

Cosa rischia Santanchè

La ministra del Turismo in passato deteneva, tramite la sua società Immobiliare Dani srl, il 5% di Ki Group, e lei stessa è stata presidente di Bioera, società che controllava Ki Group Honlding. In un’eventuale inchiesta per bancarotta, gli amministratori ritenuti responsabili del pesante passivo della società potrebbero essere indagati.

I creditori

Nelle scorse settimane avevano rinunciato all'istanza di liquidazione, invece, 11 persone, tra dipendenti ed agenti di commercio, che si erano visti pagare, integralmente o un acconto dello stipendio e del Tfr, che in precedenza non avevano avuto.