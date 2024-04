Daniela Martani protesta davanti al negozio di Prada in Galleria Vittorio Emanuele: “Le pelli esotiche sanguinano”

Milano, 23 aprile 2024 – “Prada, le pelli esotiche sanguinano. Vietale ora!”. Questo lo slogan con cui Daniela Martani, ex hostess di Alitalia ed ex partecipante al Grande Fratello, ha protestato nella mattina di oggi martedì 23 aprile davanti al negozio di Prada in Galleria Vittorio Emanuele.

Durante la protesta Martani ha indossato un vestito che richiama la pelle di serpente e si è poi versata addosso del liquido rosso per simboleggiare il sangue. L’iniziativa è stata organizzata insieme a Peta (People for the Ethical Treatment of Animals, Persone per il Trattamento Etico degli Animali), l’organizzazione internazionale con sede negli Stati Uniti che si batte per i diritti degli animali.