Dalle rinnovabili alle assicurazioni

Anche nel mese di marzo proseguono gli appuntamenti con il lavoro sul territorio. Oggi

pomeriggio, a Baranzate, alle 14, un doppio workshop organizzato da Afol Metropolitana insieme

al Comune. Si parte con un focus per scoprire strategie e tecniche per rendere efficace la ricerca di lavoro e per conoscere come attualmente le aziende selezionano il personale. A seguire sarà possibile incontrare i recruiter Afolmet e sostenere un primo colloquio di selezione, portando il proprio cv. Lo stesso appuntamento si terrà anche a Cambiago, alle 10,

mercoledì 13 marzo. Per chi è interessato a lavorare in un settore che coniuga sostenibilità e

ambiente, l’appuntamento è con il recruiting day HQ Engineering Italia che si tiene l’8 marzo, dalle

10 alle 12, nella sede Afolmet in via Milano 21 a Garbagnate Milanese. La società, attiva nel

settore delle telecomunicazioni e delle energie rinnovabili, ricerca geometri, elettricisti, contabili,

progettisti, project manager e tecnici di lavori in quota, anche da formare. Durante l’appuntamento, sarà possibile conoscere l’azienda, fare domande e chiarire ogni dubbio riguardo le procedure di selezione e i requisiti necessari. Sarà possibile anche sostenere un

primo colloquio di selezione. Giovedì 14, dalle 10 alle 13, si tiene un nuovo incontro con la società

Europ Assistance all’Afolmet Red Point di Cesano Boscone. La società, specializzata nel fornire

assistenza ai viaggiatori, è alla ricerca di diverse figure professionali. Sarà possibile incontrare i recruiter aziendali, che presenteranno l’ambiente di lavoro Europ Assistance e fare il colloquio. Maggiori informazioni su Afolmet.it